ABUELITA PIERDE LA VIDA AL CAER DE UNA MOTO EN MOVIMIENTO

Escárcega.- En el cruzamiento de la calle 35 con 28 de la colonia Morelos, cerca de donde funcionaba una taquería, una persona de la tercera edad perdió la vida al caer de la moto en que iba como acompañante o pasajera y golpearse la cabeza contra el pavimento. Ya casi llegaban a su casa.

El accidente ocurrió ayer lunes en la noche, en tanto la víctima respondía al nombre de Reyna K. C., de 65 años de edad.

Hay dos versiones: una que la motocicleta que conducía al parecer la hija de la occisa, fue impactada por un vehículo no identificado; la otra, que se cayó luego de que la conductora perdiera el control al pasar en un vado.

Reyna perdió la vida en el lugar de los hechos, lo que más tarde confirmaron paramédicos de SAMU, mientras la hija fue a avisar a sus familiares. Elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana acordonaron el área, luego llegó personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en el Municipio, para tomar conocimiento y levantar el cuerpo.