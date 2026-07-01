SE HUNDE LAYDA EN RANKING DE GOBERNADORES CON APENAS 33% DE APROBACIÓN EN DESEMPEÑO: CE RESEARCH

De acuerdo con la encuesta presentada hoy por CE Research, la gobernadora Layda Sansores ocupa el lugar 28 en desempeño con 33 por ciento de aprobación, aunque en esta ocasión por triple empate en la décima posición, la tabla llega hasta el número 30.

La escoltan la mandataria de Veracruz, Rocío Nahle, quien obtuvo 30% de aprobación, y el zacatecano David Monreal, con 26 por ciento.

CE Research precisó que el ranking de desempeño es resultado de la suma y promedio de calificaciones en seguridad, salud, trabajo para superar la pobreza, creación de empleo, manejo de las finanzas estatales y capacidad.