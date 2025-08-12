MÁS DEL 50% DE LOS SINDICALIZADOS DE LA JUNTA DE ATASTA GANA MENOS DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL Y LABORA SIN HERRAMIENTAS DE PROTECCIÓN, ACUSAN

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento del Carmen, Miguel Ramón Córdoba, denunció que más de la mitad de los empleados de la Junta Municipal de Atasta perciben sueldos inferiores al salario mínimo legal y laboran sin herramientas de protección. Señaló que este problema ya había sido planteado en la administración anterior y se acordó regularizar los pagos, pero el compromiso no se cumplió. De los 40 a 50 empleados, más del 50% se encuentra en esta situación, por lo que el sindicato buscará un diálogo con el Ayuntamiento sin descartar acciones legales para exigir tanto la regularización salarial como la entrega de equipo de trabajo.

El líder sindical cuestionó que, mientras algunos trabajadores recibieron aumentos por encima del mínimo, quienes realizan las labores más pesadas siguen sin el incremento. Acusó además que el manejo de los recursos está bajo control de una delegada sindical que manipula la nómina y mantiene “aviadores” con sueldos altos. En reunión reciente, empleados revelaron que hay quienes perciben entre 1,800 y 2,500 pesos mensuales, muy por debajo del salario mínimo vigente en la zona sur del país, y que incluso se les pretendía obligar a costear sus propias herramientas. Ramón Córdoba advirtió que esta situación viola la ley y refleja la falta de supervisión del Ayuntamiento y de responsabilidad de las autoridades locales.