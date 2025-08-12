UNIDAD PARA DEVOLVER A CAMPECHE LO ROBADO TIENE 6 MILLONES 588 MIL 334 PESOS PARA PROGRAMAS SOCIALES; ¿CUÁNDO LOS EJERCERÁN?

El diputado morenista Carlos Ucán Yam cuestionó el destino de los recursos de la Unidad para Devolver a Campeche lo robado, y el secretario de Finanzas y Administración, Jezrael Larracilla Pérez, confirmó que dicho organismo ha logrado capitalizar 6 millones 588 mil 334 pesos, los cuales tienen destino programas sociales.

Esos recursos, que son producto de cuatro acuerdos reparatorios y un procedimiento abreviado llevados a cabo por la Fiscalía Anticorrupción, no han sido ejercidos, están en la cuenta de la Unidad y su único destino para programas sociales, agregó Larracilla Pérez.

En octubre de 2024, planteó antes el legislador Ucán Yam, esta legislatura aprobó reformas que permitirían el adecuado funcionamiento e inicio de operaciones de la Unidad para Devolverle a Campeche lo robado, como órgano desconcentrado de Finanzas, ante lo cual pregunto: “¿Hasta el 30 de junio de 2025 existen bienes muebles, inmuebles o recursos económicos que haya recibido y administre la Unidad, y de ser positivo cuál ha sido o será el destino de esos bienes o recursos?”.