“MALA PLANEACIÓN, AHÍ ESTÁN LOS RESULTADOS”, SEÑALA JAVIER BELLO SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE AUTOBUSES KO’OX

El presidente de la Contraloría Ciudadana A.C., Javier Bello Ávila, cuestionó la implementación del nuevo sistema de autobuses en la capital del estado, al afirmar que se exageraron sus virtudes y hoy quedan expuestas sus fallas. Indicó que el proyecto fue diseñado por personas traídas de otros lugares, incluso del extranjero, sin conocimiento de la geografía, las costumbres y las tradiciones de Campeche.

Bello Ávila señaló que el nuevo director de la Agencia Reguladora del Transporte se suma a una larga lista de funcionarios que no han logrado ordenar el sector. Consideró indispensable que, antes de anunciar visitas a Carmen, se consulte primero a la ciudadanía para conocer el servicio que reciben y el que desean, pues las autoridades solo escuchan a los concesionarios, desde taxistas hasta mototaxistas. Recalcó que no se puede comparar la Ciudad de México con la ciudad amurallada y remató que, como suele decirse en la calle, todo cae por su propio peso.