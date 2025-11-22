ALUMNOS DEL CONALEP DE VILLAHERMOSA QUEMAN CAMIÓN ESCOLAR POR FALTA DE BECAS DEL BIENESTAR

En diversos medios nacionales fue publicado que estudiantes del Conalep de Villahermosa, Plantel 051, incendiaron un autobús escolar y causaron destrozos en la escuela en protesta por no recibir el beneficio de las becas del Bienestar.

El evento generó diversas reacciones de cibernautas, como la de José Díaz, quien advirtió: “Cría becas y te sacarán los ojos. El día que se le termine el dinero a Claudia Sheinbaum le van incendiar Palacio Nacional y el país”.