¡MÁS DE LA AUSTERIDAD FIFÍ DE LAYDA! LA EXHIBEN USANDO SANDALIAS QUE CUESTAN 21 MIL 248 PESOS

A través de una publicación en sus redes sociales, el creador digital Enrique Arellano mostró una fotografía de la gobernadora Layda Sansores usando sandalias que, precisó, tienen un valor de 21 mil 248 pesos.

Así, mientras el discurso cuatroteísta insiste en pregonar una austeridad republicana y llama a sus figuras políticas a conducirse bajo ese concepto, la mandataria de Campeche hace oídos sordos.

Arellano escribió: “Layda Sansores usando unas sandalias Louboutin “Cora” de 1,245 dólares (21,248 pesos). Demostrando que ella es siempre austera como la cuarta transformación”.