Niega Toledo que la mala economía del estado sea culpa del gobierno de morena.

El titular de la Secretaría de Gobierno, Armando Constantino Toledo Jamit negó que las condiciones económicas que enfrenta Campeche son producto del fracaso del Gobierno de Morena para generar desarrollo y crecimiento económico y justificó que la caída del PIB obedezca a la dependencia de los indicadores con el tema petrolero

Toledo Jamit, presidió la conferencia de prensa “Viernes de Diálogo de Acciones”, realizada en el salón Gobernadores del Palacio de Gobierno, donde personal de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado no permitió el acceso a los reporteros que no son a modo, con el propósito de cuidar a los funcionarios y que no sean cuestionados con temas que los puedan incomodar. Como por ejemplo el escandaloso video donde se le ve al mismo Toledo Jamit, Raul Pozos Lanz y Rocío Abreu Artiñano recibiendo billetes.