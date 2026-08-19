CASO TRIBUNA DE CAMPECHE REABRE DEBATE SOBRE LOS LÍMITES DE LA AUTORIDAD FRENTE A LA LABOR INFORMATIVA: EL DESPERTADOR QR

-El medio y el periodista Jorge Luis González Valdez enfrentaron medidas cautelares en el 2025 por criticar a Layda Sansores, lo que planteó dudas sobre el riesgo de censura previa

Al resaltar que una crítica no puede ser considerada falsa por incomodar al poder, el Despertador de Quintana Roo destacó que el caso Tribuna de Campeche muestra la tensión que surge cuando una autoridad interviene sobre contenidos periodísticos, en este caso críticas a la gobernadora Layda Sansores, e impone medidas cautelares, pues genera cuestionamientos por el riesgo de censura previa.

Recordó que en 2025, el medio y el periodista Jorge Luis González Valdez enfrentaron medidas cautelares por publicaciones sobre la gobernadora Layda Sansores, las cuales incluyeron mecanismos de supervisión a contenidos y plantean dudas sobre el riesgo de censura previa, ante lo cual “el reto es proteger derechos sin impedir la crítica ni limitar anticipadamente la labor informativa”.

Este caso, añadió El Despertador, reabre el debate sobre los límites de la autoridad frente a la labor informativa, porque proteger la reputación y los derechos de las personas no debe significar impedir de manera anticipada la publicación de información, y no toda información incorrecta constituye desinformación deliberada.

El reto es establecer responsabilidades cuando corresponda, sin limitar la libertad de prensa, para lo cual se necesitan reglas claras, proporcionales y sujetas a una revisión independiente, aseveró.