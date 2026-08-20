LA LEY OBLIGA A ESTEBAN HINOJOSA A RESPONDER POR DESMANTELAMIENTO DE VIDEO MAPPING Y SALAS DEL MUSEO EL PALACIO: DIPUTADA TANIA GONZÁLEZ

-“NO PUEDE SÓLO ARGUMENTAR QUE CORRESPONDE A EJERCICIOS ANTERIORES”

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Tania González Pérez, reclamó a la Secretaría de Bienestar estatal que responda de fondo sus cuestionamientos sobre el desmantelamiento de salas del Museo El Palacio y la suspensión del video mapping en el Centro Cultural, luego de que la dependencia argumentara que esos hechos “corresponden a ejercicios anteriores”.

En un nuevo llamado al secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa, y a la directora de Cultura, la legisladora mocista insistió en que las preguntas —originadas en inquietudes ciudadanas recogidas durante el periodo legislativo—, deben ser atendidas con base en el artículo 13 del reglamento de comparecencias.

González Pérez recordó que, si bien el inciso B de ese artículo permite a los funcionarios responder en un plazo de 3 días hábiles cuando no cuentan con la información, el inciso A faculta a los legisladores a cuestionar no sólo el último año de gestión, sino también el estado general de las entidades a su cargo.

“Los campechanos y los diputados quisiéramos saber qué fue lo que pasó con estos productos culturales y turísticos que no sólo eran para el disfrute de visitantes, sino para nosotros como ciudadanos locales”, señaló la diputada, y subrayó que parte del acervo de esas salas contiene la identidad de ser campechano.

Entre la información que la legisladora solicitó para ser enviada al Congreso, están los inventarios actuales, las actas de entrega-recepción y el lugar de resguardo tanto del material del video mapping como de las piezas de las salas desmanteladas.