INMINENTE LA SALIDA DE ERICK REYES DE LA DIRIGENCIA ESTATAL DE MORENA, AFIRMAN

Tras el rumor de que el dirigente estatal de Morena, el chilango Erick Reyes León saldrá del Comité Directivo Estatal de Morena, el aspirante a la Coordinación de la 4T en Campeche, Roberto Reyes Jiménez, afirmó que es inminente y necesaria desde hace mucho, y que quien llegue debe ser emanado del movimiento, no estar subordinado a las élites y recuperar la unidad, pues hay diferencias internas.

A través de un video, Reyes Jiménez señaló: “La salida del dirigente estatal es inminente, y necesaria desde hace mucho, por eso, el delegado o delegada que llegue debe ser emanado del movimiento, no tener vínculos con algún aspirante, ni estar subordinado a las élites y dedicarse al 100% a recuperar la unidad.

Por los nombres que sonaban para ocupar el cargo, manifestó, este proceso podría deslegitimar el proceso de selección de candidatos, pues la neutralidad ya está siendo cuestionada y una decisión equivocada evitará recuperar la confianza de la ciudadanía.

Reyes Jiménez también reveló que diferencias internas en Morena han dado origen a que algunos liderazgos dejen sus filas.