O cumple rector o estallan en huelga

TRABAJADORES DE LA UAC DENUNCIAR SER VÍCTIMAS DE ABUSOS LABORALES

Al acusar al rector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, de generar divisionismo, cometer arbitrariedades como descuentos y no respetar los concursos de promoción de 100 docentes, así como no ser transparente en los recursos, el líder del Sindicato Único de Personal Académico de la UAC Joaquín Berzunza Valladares anunció que de no haber acercamiento ni aprobación del contrato colectivo, estallarán a huelga en marzo del 2024.

Denunciaron además que los docentes han sido víctimas de abusos laborales pues se les ha descontado arbitrariamente dinero de sus salarios y los que ganaron una plaza de promoción y definitividad no fueron ascendidos, tal cual lo marca la convocatoria, dándole prioridad a docentes que no pasaron por el proceso.

Exigieron también que se les informe sobre el fondo de pensiones porque solo quedan recursos hasta el 2025, lo que preocupa porque solo quedan dos años, y que se desglose el gasto de mil millones de pesos que recibió la universidad.