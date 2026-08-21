EXIGEN JUSTICIA PARA JAZMÍN Y OTRAS VÍCTIMAS DE PRESUNTO FEMINICIDIO EN CANDELARIA

Candelaria.- Familiares, amistades y personas solidarias con el caso de Jazmín, joven cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la colonia San Isidro, realizaron esta tarde un mitin para exigir a las autoridades que esclarezcan los hechos y castiguen al o los responsables.

Cabe señalar que a través de redes sociales y espacios públicos, han alzado la voz para pedir que ese y otros casos no queden impunes.

En la reunión, cuestionaron la actuación de las autoridades y de los grupos de defensa de los derechos de las mujeres, pues consideran que no hay el respaldo ni interés en hacer y exigir justicia.

“Exigimos justicia y que no quede impune este atroz crimen contra nuestra amiga Jazmín, y tampoco los otros casos”, exclamó una mujer, y propuso el surgimiento de más colectivos, como de abuelas, de artistas y de todos tipos para expresar su sentir.

Adelantó que habrá otro mitin y marcha en fecha y hora por definir, por lo cual pidió estar al pendiente del aviso para participar.

La exigencia es que las investigaciones se realicen con celeridad, transparencia y perspectiva de género, hasta esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.