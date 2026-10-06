LAYDA IMPONE CANDIDATOS EN MORENA Y NO RESPETAN PROCESOS INTERNOS: PEDRO ARMENTÍA

San Francisco de Campeche.- El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, afirmó que Morena vive una “falacia” en sus procesos internos y acusó a la gobernadora Layda Sansores de imponer a los candidatos, sin respetar las encuestas ni los métodos de selección del partido.

Señaló que esta situación ha dejado inconformes a militantes que durante años han formado parte de la izquierda y de la llamada Cuarta Transformación, al considerar que no han sido tomados en cuenta. “La gobernadora ha impuesto a sus candidatos, no están respetando los procesos, el tema de encuestas, el método de selección”, expresó.

Armentía López aseguró que Movimiento Ciudadano respetará los tiempos, procedimientos y convocatorias electorales, por lo que esperará hasta el 4 de enero, fecha que señaló como inicio de las precampañas. En contraste, calificó como actos anticipados de campaña las actividades que atribuyó a Morena y sostuvo que existe “desesperación” por posicionar a sus aspirantes.

Finalmente, pidió al Instituto Electoral y al Tribunal Electoral revisar la actuación de Morena y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes ante posibles violaciones a la legislación electoral.