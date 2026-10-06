LA GENTE YA NO SOPORTA ‘BAJONES’”; LA CFE Y EL GOBIERNO DEL ESTADO NO CUMPLIERON PLAZO PARA LA SUBESTACIÓN EN ATASTA… Y EL SERVICIO EMPEORÓ

-De octubre “corrieron” la fecha de conclusión para finales de diciembre próximo: comisario Herrera

Ciudad del Carmen.- La conclusión de la Subestación eléctrica de la Península de Atasta fue aplazada hasta finales de diciembre, pese a que inicialmente tanto la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como el Gobierno del Estado anunciaron que sería en este mes de octubre, informó Antonio Herrera Peralta, comisario municipal de Atasta, quien advirtió que hay mucha desesperación entre los pobladores, pues ya no soportan los “bajones” o variaciones diarias y a toda hora del voltaje, lo que antes sólo ocurría por la noche.

El representante comunitario señaló que existe inconformidad entre los habitantes debido al cambio de fecha y reveló que la semana pasada la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un avance general del 82% en la obra, con progresos en el cableado aéreo y en la instalación de infraestructura y equipamiento de la subestación, aunque el servicio no mejora.

A los problemas de voltaje se suman las molestias por las libranzas programadas por la empresa, pues el comisario señaló que, en algunas ocasiones, el suministro eléctrico regresa varias horas después del horario anunciado.

La problemática afecta a distintas comunidades de la península, entre ellas Atasta, Puerto Rico, San Antonio Cárdenas, Nuevo Progreso y Emiliano Zapata. Campechito, por su parte, actualmente recibe energía eléctrica desde Tabasco.

Herrera Peralta recordó que los habitantes de esta región llevan más de 25 años enfrentando deficiencias en el suministro eléctrico, por lo que ahora esperan que se cumpla el nuevo plazo establecido para concluir la Subestación.