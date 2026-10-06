ELISEO FERNÁNDEZ, EN EL CENTRO DE UNA POSIBLE ALIANZA: PAUL ARCE

-“Haremos equipo para sacar el mejor resultado en beneficio de los campechanos”

San Francisco de Campeche.- Paul Arce Ontiveros, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), no descartó una alianza con el PRI tras las declaraciones emitidas por el líder priista y afirmó que la coalición incluye tanto al tricolor como a otros movimientos que se están uniendo al ver que el partido naranja tiene el mejor proyecto.

Dijo que estas acciones están pensadas en beneficio de los ciudadanos y de Campeche, y reiteró su disposición a hacer equipo y brindar certeza al movimiento, cuyo mayor respaldo es la ciudadanía.

Arce Ontiveros dijo que es positivo que otros partidos vean en Eliseo Fernández a un buen candidato, agradeció las muestras de apoyo y resaltó que resta sacar el mejor resultado y darle lo mejor de este proyecto a Campeche.