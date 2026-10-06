HAY QUE DESLINDAR RESPONSABILIDADES POR DENUNCIAS EN PREPA Y REFORZAR PROTOCOLOS DE LA UACAM: DIPUTADO DE MORENA

San Francisco de Campeche.- El diputado Gaspar Nah Miss, presidente de la Comisión de Educación, afirmó que quienes se manifestaron en una prepa de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM) para denunciar acoso están en su derecho, y aseguró que no se permitirá nada por encima de la ley, por lo cual se tienen que deslindar responsabilidades.

Afirmó que la protección de niños y jóvenes está por encima de cualquier interés: “Nos corresponde atender y solucionar el problema, pero, sobre todo, evitar que este tipo de actos siga pasando”. Sobre el comunicado de la máxima Casa de Estudios acerca de la aplicación de protocolos, aseveró que esto no significa que el problema ya esté atendido y solucionado.

Las autoridades deben estar pendientes para evitar que este tipo de actos, que no son de ahora, sean solapados y sigan ocurriendo, aseveró. Asimismo, hizo un llamado, a nombre del Congreso, a la rectora de la UACAM, Fanny Guillermo Maldonado, a reforzar y aplicar los protocolos para evitar este tipo de problemáticas.

Para finalizar, Nah Miss pidió a los jóvenes que se sientan afectados acudir a las instancias correspondientes a interponer denuncias.