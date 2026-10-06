martes, octubre 6, 2026
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HAY QUE DAR MANTENIMIENTO A FACHADAS DEL CENTRO HISTÓRICO PARA IMPULSAR EL TURISMO: HÉCTOR CÁMARA

San Francisco de Campeche.- Ante la situación en la que se encuentran las fachadas del Centro Histórico, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Héctor Cámara Mijangos, pidió realizar labores de conservación y mantenimiento, ya que son “el gran escenario donde llevamos a cabo nuestro trabajo y necesitamos que estén en perfectas condiciones para seguirlo promoviendo como Patrimonio Cultural de la Humanidad”.

El empresario destacó que estas fachadas son muy importantes, pues son las que se promocionan y llaman la atención en ferias turísticas nacionales e internacionales a través de spots.

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