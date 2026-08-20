CAMIONETA QUE TRANSPORTABA TRACTOR CHOCA CONTRA AUTO ESTACIONADO EN ESCÁRCEGA

Una camioneta que transportaba un tractor sobre un remolque tipo plataforma protagonizó un accidente vial la tarde de este jueves, luego de impactarse contra un automóvil que se encontraba estacionado sobre la calle 41, entre las avenidas Justo Sierra Méndez y Héctor Pérez Martínez.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la unidad era conducida por un menor de edad, quien tras dialogar con el propietario del vehículo afectado reconoció su responsabilidad y se comprometió a cubrir los d∂ñøs ocasionados por el percance.

Elementos policiacos acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales en las unidades involucradas.