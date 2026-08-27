FERNANDO FARÍAS ES VINCULADO A PROCESO POR HUACHICOL FISCAL

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por su probable participación en delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

La Fiscalía lo señala como posible integrante o relacionado con una red dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible.

Además, le fue ratificada la prisión preventiva oficiosa.

Farías Laguna, quien fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina tras emisión de una ficha roja de la Interpol, permanecerá recluido en el penal del Altiplano, Estado de México.