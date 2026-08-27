jueves, agosto 27, 2026
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¡SUSTO! EXPLOTA REGISTRO DE LA CFE EN PLENO CENTRO DE MÉRIDA Y EMANA HUMO; NO HAY HERIDOS

-Llegaron los bomberos cuando la situación ya había vuelto a la normalidad

Yucatán.- Un registro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explotó hoy jueves alrededor de las 7 de la mañana sobre la calle 62, entre 65 y 67, en pleno Centro de Mérida, Yucatán, por lo cual la tapa de acero se abrió y comenzó a salir humo del hueco, mientras la zona registró “corto” momentáneo de electricidad.

Personas cercanas llamaron al 911, policías municipales acordonaron y vigilaron el sitio. Bomberos llegaron unos 30 minutos después, cuando la situación ya se había normalizado.

No se reportaron personas lesionadas, aunque la tapa representó un riesgo para peatones, motociclistas y automovilistas.

Fuente: Al Chile

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