EXPEDIENTE | EXPEDIENTE | ¿SE FRAGMENTÓ LA COALICIÓN MORENISTA?

Algo que llamó la atención durante la presentación de Pablo Gutiérrez Lazarus, como coordinador estatal de la defensa de la 4T en Campeche el pasado martes, fue la ausencia de los líderes nacionales del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México.

Hay que precisar que se trató de un ausentismo deliberado, puesto que los dirigentes sí estuvieron en la presentación de al menos una de las otras dos “corcholatas” que pretenden gobernar Aguascalientes y Colima.

Por sí mismo, el mensaje es claro: “no habrá coalición en Campeche”. O siendo más moderados tendríamos que concluir que las negociaciones continúan, que no se ha llegado a los acuerdos y que se sigue trabajando al respecto.

La peor interpretación sería sin embargo que Pablo Gutiérrez Lazarus no convence ni a los líderes de sus partidos aliados y que por tanto no lo van a respaldar.

Como consecuencia, tanto el PT como el PVEM tendrían que encontrar qué camino seguir para el próximo proceso: si, como se especula, los verdes se van a aliar con Movimiento Ciudadano y el PRI, para postular a Eliseo Fernández Montúfar a la gubernatura, o, como se ha hecho costumbre, sus dirigentes venderán caro su amor antes de estampar su firma de respaldo a la alianza.

Por el lado del PT, el camino ya está trazado. Gerardo Sánchez Sansores fue el único de los precandidatos que no se pronunció a favor de Gutiérrez Lazarus, como sí lo hicieron Carlos “El Chapito” Ucán y Roberto Reyes, cada quien a su estilo ciertamente.

En este contexto, se espera que el “Seso Loco” prosiga con sus recorridos de precampaña por toda la geografía estatal y que próximamente incluso nos presente la propuesta de una alianza intergaláctica para salvar a Campeche de la ruina en que lo hundió su tía, en tanto la dirigencia nacional toma la decisión de lanzarse a la aventura solos por Campeche.

Lo interesante de esta hipótesis será ver la postura real de la gobernadora de Campeche ante las aspiraciones de su sobrino. Porque una cosa es lo que ella pueda decir en público para deslindarse verbalmente de él, y otra muy diferente que impere la fuerza de la sangre y que la obsesión del cacicazgo familiar se imponga sobre su postura institucional de apoyo incondicional a la 4T.

Pocos en Campeche creen que Layda Elena deje abandonado a su sobrino. Y lo dudan porque el apoyo gubernamental a las aspiraciones de Gerardo Sánchez, jamás se suspendió. Sigue contando con el cuidado de escoltas que pertenecen a la Policía Estatal y el suministro de vehículos, gasolina y viáticos no se interrumpió en ningún momento.

Si “Seso Loco” asegura que no depende de los apoyos que recibe de su Tía, entonces que nos muestre con facturas y cuentas oficiales, quién está financiando su ostentosa precampaña.

Las posibilidades de Gerardo Sánchez de ganar la elección, son eminentemente ínfimas. Sin embargo, es claro que su pretensión es dividir el voto opositor, capitalizar la molestia de la izquierda contra este nefasto y rapaz Gobierno de Morena y de Layda, para evitar que la inconformidad social se convierta en un bastión de sufragios para la posible alianza opositora.

“Seso Loco” sabe sus verdaderas posibilidades, y por eso tampoco se descarta que, producto de alguna gestión u ofrecimiento que le asegure una posición de mayor jerarquía —aunque a decir verdad, hasta con una plurinominal local se conformaría—, en algún momento decida sumarse a la coalición, o más adelante ser el primero en convalidar el fraude electoral que tendrá que hacer Morena si quiere ganar la elección.

Por lo pronto hay que coincidir en que la primera lectura de la postulación de Gutiérrez Lazarus como el virtual candidato de Morena a la gubernatura no generó la reacción que se esperaba, ni hubo la menor demostración de euforia colectiva. Ni los carmelitas que son tan festivos dejaron salir sus emociones ante esa candidatura. ¿Será porque lo consideran más chilango que carmelo?

Y si la militancia morenista no se emocionó con la designación de su virtual candidato a la gubernatura, imagínese amable lector (a) cuál fue el sentir del pueblo campechano que está harto de todo lo que huela a 4T y a Layda Sansores.

Si para llenar el domo en Ciudad del Carmen. donde el domingo anterior se realizó la “asamblea informativa”, que no fue más que un mitin de apoyo a Pablo, se tuvo que acarrear a simpatizantes desde Champotón y Escárcega, no es difícil imaginar toda la logística que deberán poner en marcha para convertir a este exalcalde, que no sabe hablar en público, en un candidato atractivo para todos los ciudadanos.

No exageramos al afirmar que Pablo Gutiérrez Lazarus es el candidato del oficialismo que más débil ha llegado a su postulación, por lo que el camino que habrá de emprender a partir de ahora será muy difícil, con pronósticos nada alentadores, a pesar de que le sigan inventando encuestas a modo. Al tiempo.