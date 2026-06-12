viernes, junio 12, 2026
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“ESTOY ORGULLOSA Y FELIZ”: BAILARINA CAMPECHANA QUE ACTUÓ CON SHAKIRA EN EL MUNDIAL RECIBE FELICITACIÓN DE SU MADRE

Por medio de sus redes sociales, la campechana Rosita Magaña envió un emotivo mensaje de felicitación a su hija Marianna Yah, quien ayer participó como bailarina en el evento inaugural del Mundial de Fútbol junto a Shakira.

Doña Rosita dijo sentirse orgullosa y muy feliz de ver crecer a su hija en lo que más ama: el baile, y agradeció a Dios y a la vida por lo que ha logrado a base de esfuerzo, dedicación, disciplina y, sobre todo, amor y corazón. “Te amo y nos has hecho muy feliz”, subrayó.

Con los hashtags #OrgulloCampechano y #FamiliaOrgullosa, la madre celebró este importante logro de su hija, que puso el nombre de Campeche en alto en un certamen de talla mundial.

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