LAS PLAZAS Y LA MOVILIDAD DOCENTE NO REGRESARÁN A MANOS DE DIRIGENCIAS SINDICALES Y GOBIERNOS ESTATALES, ADVIERTE LA PRESIDENTA A LA CNTE
En medio de las protestas de los maestros, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó: “La CNTE lo que quiere es regresar al pasado”, y rechazó que las plazas y la movilidad docente vuelvan a quedar en manos de las dirigencias sindicales y los Gobiernos estatales, pues, señaló, ese modelo se prestó a corrupción.
Además, añadió que esa petición tampoco cuenta con respaldo de las bases magisteriales.
Video: Grupo Reforma.