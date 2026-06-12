viernes, junio 12, 2026
Lo último:
Nacionales

LAS PLAZAS Y LA MOVILIDAD DOCENTE NO REGRESARÁN A MANOS DE DIRIGENCIAS SINDICALES Y GOBIERNOS ESTATALES, ADVIERTE LA PRESIDENTA A LA CNTE

En medio de las protestas de los maestros, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó: “La CNTE lo que quiere es regresar al pasado”, y rechazó que las plazas y la movilidad docente vuelvan a quedar en manos de las dirigencias sindicales y los Gobiernos estatales, pues, señaló, ese modelo se prestó a corrupción.

Además, añadió que esa petición tampoco cuenta con respaldo de las bases magisteriales.

Video: Grupo Reforma.

También te puede gustar

CAMPECHE, MORENA, ELECCIONES 2027, ENCUESTAS, OPOSICIÓN, TENDENCIAS,

PLAN DE SEGURIDAD DE CLAUDIA SHEINBAUM

ENREDES: ATENTARÍAN DIRECTAMENTE CONTRA LA PROPIEDAD PRIVADA EN CAMPECHE: FUERZA INFORMATIVA AZTECA

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *