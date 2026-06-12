SECUESTRAN A HIJO DE DIPUTADA FEDERAL DE MORENA; CAMIONETA EN QUE IBA TIENE MÚLTIPLES IMPACTOS DE BALA

-ES FUNCIONARIO DEL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA E IBA CON OTRO COMPAÑERO DE TRABAJO

La noche del pasado miércoles 10 de junio, Erick Zertuche López, hijo de la diputada federal de Morena, Rocío López Gerosave, y un compañero inspector del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) del Gobierno de Baja California, fueron privados de la libertad en la zona de Punta Colonet, cuando regresaban a Ensenada tras participar en un operativo de supervisión.

En el lugar fue localizada la unidad oficial en que viajaban con múltiples impactos de bala en la carrocería, luego de que aproximadamente 15 hombres encapuchados y armados los interceptaron para llevárselos a la fuerza.

La otra víctima es José Héctor Olivero Carabita, de 46 años de edad. El hijo de la legisladora tiene 36 años.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando varios vehículos tipo todo terreno les cerraron el paso. Entre las unidades señaladas por testigos se encuentra una camioneta Cherokee Rubicon color verde con gris, modificada y equipada con neumáticos para terracería.

Tras el reporte, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda en la región.

Vía: Milenio.