ES MÁS FÁCIL VIAJAR EN COMBI QUE EN EL TREN MAYA: ALCALDESA DE TENABO

En medio de malas noticias económicas por “recortes” federales, de austeridad extrema, de “errores editoriales” y del anuncio de más despidos, la alcaldesa Mariela Sánchez Espinosa reveló que la gente de Tenabo no usa el Tren Maya, al afirmar que es más fácil viajar en combi.

Durante su comparecencia ante diputados, la autoridad tenabeña expresó: “En cuanto al esquema financiero que ha representado el proyecto ferroviario… tendríamos que ver la viabilidad del traslado, pues como estamos cerca de la capital es más fácil viajar en una combi que en el Tren Maya, esa es una realidad”.

