viernes, diciembre 5, 2025
“OJALÁ ME CAIGA UN RAYO Y ME EQUIVOQUE”: HIRAM; UNA PERSONA RECIBE DINERO FEDERAL PARA OBRA PÚBLICA Y PUEDE CAUSAR UN PROBLEMA SOCIAL

San Francisco de Campeche.- El presidente municipal de Hopelchén, Hiram Aranda Calderón, denunció que le entregan recursos federales de manera directa a una persona por parte del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para hacer obra pública bajo el esquema de Comité de Obras comunitarias, ante lo cual exhortó al Congreso a ser vigilantes de ese recurso, pues hay problemas y espera que eso no propicie desestabilidad social.

Y agregó: “Diputados, ojalá me caiga un rayo y me equivoque, pero ojalá no nos cause problemas sociales internos entre la misma población. Ahí la dejo”.

