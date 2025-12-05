¡OFICIAL!: ¡ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS DEL MUNDIAL 2026!

➤ GRUPO A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y ganador de repechaje (Dinamarca, Macedonia, Irlanda o Republicanismo Checa).

➤ GRUPO B: Canadá, ganador del repechaje (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia) Qatar y Suiza.

➤ GRUPO C: Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

➤ GRUPO D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y ganador del repechaje (Turquía, Rumania, Eslovaquia o Kosovo).

➤ GRUPO E: Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

➤ GRUPO F: Holanda, Japón, ganador del repechaje (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania) y Túnez.

➤ GRUPO G: Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.

➤ GRUPO H: España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay

➤ GRUPO I: Francia, Senegal, ganador del repechaje (Iraq, Bolivia o Surinam) y Noruega.

➤ GRUPO J: Argentina, Argelia, Austria y Jordania.

➤ GRUPO K: Portugal, ganador del repechaje (Congo, Jamaica o Nueva Caledonia), Uzbekistán y Colombia.

➤ GRUPO L: Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá.