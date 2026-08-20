¡EN RUINAS! 2 MESES DE ABANDONO EN EL TRAMO SAN ELPIDIO-CONSTITUCIÓN, EN CARMEN

Usuarios y pobladores exhibieron las malas condiciones de la carretera Villahermosa–Escárcega, en el tramo San Elpidio–Constitución, en la región de Aguacatal, Carmen.

Expusieron que hace aproximadamente 2 meses la vía fue raspada pero hasta la fecha no ha sido reparada, situación que representa un riesgo constante para los automovilistas y podría ocasionar accidentes.

En redes sociales circula un video que muestra parte del tramo afectado.

Los inconformes hacen un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, a atender cuanto antes esta problemática antes de que ocurra un accidente.