jueves, agosto 20, 2026
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¡EN RUINAS! 2 MESES DE ABANDONO EN EL TRAMO SAN ELPIDIO-CONSTITUCIÓN, EN CARMEN

Usuarios y pobladores exhibieron las malas condiciones de la carretera Villahermosa–Escárcega, en el tramo San Elpidio–Constitución, en la región de Aguacatal, Carmen.

Expusieron que hace aproximadamente 2 meses la vía fue raspada pero hasta la fecha no ha sido reparada, situación que representa un riesgo constante para los automovilistas y podría ocasionar accidentes.

En redes sociales circula un video que muestra parte del tramo afectado.

Los inconformes hacen un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, a atender cuanto antes esta problemática antes de que ocurra un accidente.

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