EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 AGOSTO DE 2026

LAYDA SALE EN DEFENSA DEL ACTOR PORNO.

Después de pasar un par de semanas entre lujos y placeres por Madrid, España, regresó Layda Sansores a crear polémica, controversia, polarización y distracción para que nadie cuestione sus “austeras” vacaciones. Para eso le sirve su Martes de Jaguar, espacio en el que exhibe su cinismo, desfachatez, proclividad a mentir y nula calidad moral.

Así, aprovechó el desacuerdo que hubo entre el secretario del Malestar, Esteban Hinojosa, y el diputado emecista, Pedro Armentía, por un programa de lavadoras, estufas y refrigeradores para acusar “no tiene autoridad moral, cómo no estuve en el debate… los diputados de la oposición quieren vomitar su rabia, están en contra de todo lo que se hace bien… da vergüenza… es la misma conducta de Alito… es un hipócrita que cree que así se hace la grilla política… es un porro cualquiera…”

Y Layda Sansores que no ha rendido cuentas de los mapas de 130 mil millones de pesos que ha recibido, ¿si tiene calidad moral? ¿O vomitó su rabia para defender al indefenso exactor porno? Pero, además, ¿qué ha hecho bien? La economía no deja de decrecer, la inseguridad agobia, los hospitales están rebasados y siguen sin medicamentos, creció la corrupción, el Centro Histórico se cae a pedazos, su gobierno pisotea los derechos humanos… ¡de vergüenza! Es la misma conducta que tuvo el delincuente López Obrador, y sí, parece una porra, vieja pero porra.

VISTIENDO MÁS DE DOS MDP EN JOYAS DE LUJO.

Llamó la atención la “austera” indumentaria de lujo que vestía Layda Sansores en su Martes de Jaguar: un collar Pantera de Cartier con valor de 590 mil pesos, otro collar con la cara de una pantera en oro amarillo con diamantes, también de Cartier, de 515 mil pesos, una pulsera Viper Serpenti de 256 mil pesos, un anillo Pantera de Cartier de 87 mil pesos, un reloj Pantera de Cartier valuado en 650 mil pesos y un collar Move Clásico de 74 mil pesos.

En suma. Layda Sansores portaba 2 millones 172 mil pesos en joyas de lujo que compró en esas mismas exclusivas boutiques en las que compraba su antecesor. Alejandro Moreno. Por eso bien dice un dicho que para tener la lengua larga, se debe tener la lengua corta, y la mandataria no ha dejado de incurrir en los mismos excesos que tanto criticó a sus pares anteriores. Eso ¿no es hipocresía?

Añada los varios zapatos de diseñador europeo que calza cada semana con valor arriba de los 20 mil pesos cada uno, y las bolsas de lujo con las que podría pagar la luz y medicamentos del Hospital de Oncología… pero para eso no hay dinero, ni vergüenza. Por cierto, ¿cuánto habrá pagado en España por todos sus lujos? Si los pagó de su bolsa, ¿por qué no exhibe los estados de cuenta de su tarjeta de crédito? ¿O es que ella, al igual que Alito, todo lo paga “de cachete”?