CAMPECHE ES VÍCTIMA DE INEPTITUD Y SAQUEO DEL GOBIERNO DE LAYDA: LUIS HERNÁNDEZ

-“Caerle bien y ser cercanos a la gobernadora, los méritos para ser funcionario con Morena”

El Gobierno de Layda Sansores se caracteriza por la pobre labor política y social de sus funcionarios, quienes sólo se han dedicado a saquear las dependencias y diferentes áreas de las secretarías estatales, y por eso el manejo presupuestal se da en opacidad, no hay obras y han desaparecido los 27 mil millones de pesos anuales que se tiene como presupuesto.

Denunció lo anterior el exdiputado Luis García Hernández, al recalcar que los funcionarios no saben de qué se trata el quehacer político, ni el manejo de sus dependencias, por eso Campeche no ha avanzado y el saqueo a las finanzas públicas en este Gobierno sansorista es enorme.

Asimismo, criticó que los méritos para ser funcionarios sean caerle bien y tener cercanía con la gobernadora. “Morena se ha ido por lo más fácil, imagínate que los candidatos a diputados sean elegidos por una tómbola, y aquí los funcionarios fueron elegidos porque le cayó bien a la señora, porque es su compadre, vecino y amigo, aunque tengan el brazalete como el caso de (Jorge) Lavalle, y la secretaria de Turismo le cayó bien su carita”.

Por último, el exlegislador dijo que también lo asombra mucho y sorprende tanta ineptitud y deficiencia política y de conocimiento, tanto del Estado como de la administración pública.