jueves, agosto 20, 2026
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PROFEPA CLAUSURÓ 3 CENTROS FORESTALES Y ASEGURÓ 44 KILOS DE CARBÓN Y 72 TROZAS DE GRANADILLO EN CHAMPOTÓN, CALAKMUL Y ESCÁRCEGA

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó operativos de inspección en los Municipios de Champotón, Calakmul y Escárcega, donde detectó irregularidades en centros dedicados al almacenamiento de materias primas forestales.

Como resultado de 3 inspecciones, la dependencia aplicó 3 clausuras totales temporales y aseguró 44 kilogramos de carbón vegetal y 72 trozas de granadillo (Cordia dodecandra), con un volumen de 16.50 metros cúbicos rollo.

Las acciones forman parte de las labores de vigilancia para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental sobre el aprovechamiento, almacenamiento y manejo de recursos forestales en la entidad.

Además, la Profepa instaló 2 filtros de revisión para supervisar el transporte de materias primas forestales, sin detectar irregularidades.

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