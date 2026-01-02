EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 02 DE ENERO DE 2026

LOS PENDIENTES DE LAYDA (8 DE 8).

Iniciaremos el 2026 con el enorme problema que traerá el cobro del Ko’ox, porque aún no funciona la telemetría y porque la proyección de ingresos que se realizó al proyectar la inversión era al menos de 18 pesos por usuario. Hasta ahora Layda Sansores ha preferido subsidiar el nuevo sistema de transporte público para silenciar las quejas de los usuarios. En otras palabras, le paga a ADO con el dinero de los campechanos.

Eso no ha resuelto el problema, solo lo ha postergado. Layda Sansores no quiere transparentar cuanto ha erogado su gobierno en el Ko’ox. Ha confirmado que los camiones chinos Yutong pertenecen a la empresa ADO, más no cuanto les paga cada mes por operar. Para que los camiones funcionen, también se pagó con dinero de los campechanos la adecuación de las vialidades.

En síntesis, el costo del Ko’ox lo pagaro los campechanos, pero las utilidades del transporte público se las dividirán entre ADO, la empresa que hace la telemetría y la familia Feliz, que pidió su diezmo para firmar el acuerdo. Ahora cobrarán por al menos cien mil usuarios a 18 pesos, 1 millón 800 mil diarios que suman 54 millones al mes. Saque usted sus cuentas. Por eso la prisa en implementar el Ko’ox, así sea a la fuerza.

SHEINBAUM ENCUBRE A RESPONSABLES.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, solicitó a la presidente Claudia Sheinbaum frenar y someter las obras ferroviarias a una auditoría técnica para evitar más desgracias como la ocurrida el pasado domingo. Sheinbaum dijo que no va a debatir con él, que las vías que se construyeron en el período de López Obrador y las nuevas que se están haciendo “se construyen con todos los requisitos técnicos y tienen certificados de seguridad”. Entonces, ¿por qué se descarrilan?

No se trata de debatir, sino de evitar accidentes y muertes. Sheinbaum no mostró ninguno de los certificados de seguridad y pese a que asegura que “se construyen con todos los requisitos técnicos”, se sabe que el balasto y los durmientes que se utilizaron en esas vías no fueron sometidos a ningún tipo de análisis, lo que lleva a pensar que está mas ocupada en encubrir a los responsables de esas obras.

¿Por qué? Porque las evidencias publicadas por medios de comunicación, como LatinUs, apuntan directamente a los hijos del expresidente López Obrador. Ante su negativa a investigar y fincar responsabilidades a los corruptos juniors del tabasqueño, solo queda preguntar ¿cuántos muertos más se requieren para que comience a hacerlo? Al igual que pasó con el huachicol fiscal, caerán algunos de los bajos mandos, pero los de arriba, como Adán Augusto López Hernández, esos son intocables y gozan de impunidad.