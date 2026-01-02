SISMO DE 6.5 SACUDE GUERRERO ESTE VIERNES

-DESALOJAN LA CONFERENCIA MAÑANERA ANTE ALERTA SÍSMICA EN CDMX

El sismo de magnitud 6,5 sacudió el estado de Guerrero este viernes, según el Servicio Sismológico Nacional de México.



El epicentro se registró a 15 km al suroeste de San Marcos. Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en el estado de Guerrero, en el sur de México, estremeció este viernes la capital mexicana y zonas aledañas, informó el Servicio Sismológico Nacional.



El evento hizo sonar la alerta sísmica en la capital y el Estado de México, y cientos de personas debieron evacuar los edificios.



La propia presidenta, Claudia Sheinbaum, debió ser evacuada en medio de su primera conferencia matutina del año.

ASÍ SE VIVIÓ EN ACAPULCO EL SISMO MAGNITUD 6.5 CON EPICENTRO EN SAN MARCOS, GUERRERO