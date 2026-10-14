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DETIENEN A “LA PATRONA”, PRESUNTA GENERADORA DE VIOLENCIA EN TABASCO; LA VINCULAN CON HOMICIDIOS, SECUESTROS Y EXTORSIONES

Una mujer identificada como Noemí “N”, alias “La Patrona”, fue detenida en Ciudad del Carmen, Campeche, durante un operativo coordinado entre autoridades federales y la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en cumplimiento de una orden de aprehensión por asociación delictuosa.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, la detenida es señalada como una de las principales generadoras de violencia en la región y presunta operadora de una célula delictiva con presencia en Jalpa de Méndez, Tabasco.

Las investigaciones la relacionan con actividades ilícitas como venta de drogas, extorsiones, homicidios, secuestros, robo de vehículos y portación de armas de fuego.

En su captura participaron elementos de la Defensa, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con la Fiscalía de Tabasco.

La detenida quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

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