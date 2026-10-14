miércoles, octubre 14, 2026
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¡LO QUE SÍ HA CONSOLIDADO!; CON LAYDA, LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD AUMENTÓ EN MÁS DEL 65%, REVELAN

La periodista Paola Rojas, en su programa De Pisa y Corre, y el canal Imagen Televisión dieron a conocer que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la percepción de inseguridad aumentó en más del 65 por ciento en la ciudad capital de Campeche.

Esa cifra, coincidieron, supera el 54 por ciento registrado en Ciudad del Carmen, mientras que el fraude es el delito más reportado.

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