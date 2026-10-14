DENUNCIAN PROBABLE INTENTO DE ROBO EN WALMART ELECTRICISTA DE LA CAPITAL CAMPECHANA

-Persona sospechosa le roció líquido café en el pantalón e insistió en llevarlo al baño para ayudarlo a limpiarse

En una publicación de la página Qué pasa Campeche?, Eduardo denunció que el 13 de octubre de 2026, aproximadamente a las 12:00 p. m., en el Walmart Electricista de la avenida López Portillo, en Campeche, fue víctima de un probable intento de robo, pues una persona le roció un líquido café en el pantalón y se ofreció insistentemente a acompañarlo al baño, supuestamente para ayudarlo a limpiarse, y no accedió.

Relata que la actitud sospechosa lo hizo desconfiar, por lo cual rechazó la ayuda y al acercarse su esposa, el individuo le pidió que esperara.

Después, encontraron a otra persona conocida como Pinilla, quien tenía una mancha similar en la ropa y también fue abordado y aunque aceptó la ayuda, en la puerta del baño vio a una persona sospechosa y no entró.

Eduardo y su esposa intentaron reportar lo ocurrido al gerente y solicitar la revisión de las cámaras de seguridad, pero no recibieron la atención esperada y los empleados se negaron a revisar las grabaciones alegando que no tenían acceso a ellas.

Eduardo advirtió que este tipo de situaciones podría estar relacionado con intentos de robo contra personas adultas mayores, mujeres y hombres, ante lo cual recomendó tener cuidado al acudir a ese establecimiento.