MORENA UTILIZA SESIONES RESERVADAS PARA MANEJAR A SU CONVENIENCIA ASUNTOS DEL CONGRESO, ACUSAN

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, cuestionó el uso recurrente de sesiones reservadas en el Congreso del Estado de Campeche y acusó a Morena de aprovechar el control de la Mesa Directiva para decidir qué asuntos se discuten públicamente y cuáles permanecen fuera del conocimiento de la ciudadanía.

“Yo creo que ese era el interés de Morena de tener la Mesa Directiva. Por eso lucharon, por eso tuvieron que hacer circo, maroma y teatro”, declaró el legislador, al señalar que la oposición buscaba encabezar ese órgano para evitar decisiones que considera discrecionales.

Armentía López explicó que la Ley Orgánica del Congreso permite convocar a sesiones reservadas cuando existen asuntos que requieren confidencialidad, particularmente para proteger el debido proceso. Sin embargo, consideró que esta facultad no debería utilizarse de manera desigual, especialmente cuando se trata de mandamientos judiciales o procedimientos de interés público.

Aunque reconoció que legalmente no puede revelar los asuntos tratados en reuniones reservadas, Armentía López expresó su expectativa de que, una vez que avancen los procedimientos correspondientes, el Congreso informe a la ciudadanía sobre los temas abordados y las decisiones adoptadas.