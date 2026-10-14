“DERECHOHABIENTES DEL IMSS PAGAN MÁS POR MEDICAMENTOS MIENTRAS SE PREVÉN RECORTES AL ABASTO”, DENUNCIA COPARMEX

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) denunció que las cuotas aportadas por trabajadores y empresas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no se reflejan plenamente en servicios médicos de calidad, mientras persisten el desabasto de medicamentos, la falta de insumos, la insuficiencia de personal y las deficiencias hospitalarias.

En un comunicado, el organismo empresarial señaló que, de los 38.2 millones de derechohabientes del IMSS que tuvieron alguna necesidad de salud durante 2024, solamente 13.5 millones recibieron atención en el Instituto. Además, advirtió que cerca de 16 millones de personas buscaron servicios médicos en otros establecimientos.

La confederación alertó que estas carencias representan un golpe a la economía familiar, pues el gasto de bolsillo en salud aumentó 7.9% entre 2022 y 2024, hasta alcanzar un promedio anual de 6 mil 421 pesos por hogar. Asimismo, indicó que el gasto real en medicamentos de familias afiliadas al IMSS creció 98% entre 2018 y 2024.

La organización también cuestionó que, pese al incremento previsto del gasto público en salud para 2027, los recursos del IMSS destinados a medicamentos y materiales médicos podrían reducirse 5.9%, equivalente a 7 mil 373 millones de pesos menos, según estimaciones del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). La mayor reducción se concentraría en materiales y suministros médicos, con una caída de 32%.

Ante las recientes protestas de trabajadores del IMSS por las carencias en los servicios, COPARMEX exigió garantizar medicamentos, contratar personal, modernizar hospitales y transparentar el uso de las aportaciones obrero-patronales.