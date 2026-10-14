HOMBRE HALLADO SIN VIDA EN PLAYA DE SABANCUY ERA UN PESCADOR QUE HABRÍA DESAPARECIDO EN TABASCO

El hombre encontrado sin vida el martes 13 de octubre a orillas del mar, en la carretera federal Isla Aguada–Sabancuy, fue identificado como el de L. A. C. C., de 65 años. De acuerdo con el nuevo informe, la causa del fallecimiento fue ahogamiento y presentaba un avanzado estado de descomposición.

Fue identificado como un pescador que había sido reportado como no localizado en el estado de Tabasco, por lo que se presume que las corrientes marinas habrían arrastrado su cuerpo hasta las costas del municipio de Carmen. El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 56+500 de la carretera Isla Aguada–Sabancuy, donde inicialmente acudieron elementos policiacos para resguardar la zona.