DURANTE SU PRIMERA TRANSMISIÓN EN VIVO, SHEINBAUM ASEGURA QUE NO CONSUME DROGAS

Durante su primera transmisión en vivo en Instagram y TikTok, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó los señalamientos sobre un presunto consumo de drogas.

La transmisión en vivo estaba dedicada a conocer la opinión ciudadana sobre un decreto relacionado con contenidos violentos en plataformas digitales. La mandataria dedicó parte de su intervención a responder una acusación que atribuyó a una periodista.

“Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas. Es falso, absolutamente es falso ¿Cómo creen que yo voy a andar haciendo esas cosas?”, afirmó Sheinbaum, quien rechazó tajantemente las versiones difundidas sobre su persona.

La presidenta también cuestionó la credibilidad de la información que circula en internet. expresó, antes de advertir que existen numerosas noticias falsas en las redes sociales y pedir a la ciudadanía que tenga cuidado con lo que lee.