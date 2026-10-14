EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE CAMPECHE RECHAZAN AUMENTO DE 17.8% AL COBRO A VISITANTES EXTRANJEROS PARA 2027

Organizaciones empresariales y turísticas de Campeche manifestaron su preocupación por el incremento del 17.8% al Derecho de No Residente (DNR) previsto para 2027, al advertir que encarecerá los viajes a México y podría afectar la competitividad de los destinos turísticos, así como los ingresos de miles de familias que dependen de esta actividad.

Mediante un comunicado, el Consejo Empresarial Turístico de Campeche (CETURCAM), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Campeche (AMHMC) y otras agrupaciones del sector se sumaron al posicionamiento del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano contra el aumento, que llevaría el cobro de 983 pesos en 2026 a mil 158 pesos en 2027, es decir, 175 pesos adicionales por visitante sujeto a este derecho.



Exhortaron al Gobierno Federal y al Senado de la República a mantener el diálogo con el sector turístico, evaluar las consecuencias del incremento antes de su aprobación definitiva y establecer mecanismos para medir sus resultados. Advirtieron que la medida representa una carga económica adicional para quienes visitan el país y podría restar atractivo a los destinos mexicanos frente a otras opciones turísticas.

Señalaron que cualquier decisión que incremente los costos de viaje debe considerar sus posibles consecuencias para hoteles, restaurantes, prestadores de servicios y trabajadores del sector. Aunque reconocieron la necesidad de modernizar los servicios migratorios, exigieron que los recursos adicionales destinados al Instituto Nacional de Migración se traduzcan en mejoras verificables, menores tiempos de espera y una atención más eficiente, además de garantizar transparencia en el manejo del dinero recaudado.