¡76 MIL PESOS POR PINTAR CADA FACHADA EN EL CENTRO HISTÓRICO!, DIPUTADO EXIGE QUE SE DETALLE RECURSOS

El diputado de Movimiento Ciudadano, Aldo Contreras Uc, cuestionó el manejo de los recursos destinados a la conservación del Patrimonio Histórico de Campeche, luego de señalar que la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado reportó un gasto de 2.9 millones de pesos en la rehabilitación de apenas 38 fachadas del Centro Histórico, lo que representa un promedio superior a 76 mil pesos por inmueble.

Desde la tribuna del Congreso del Estado, el legislador recordó que durante las comparecencias de 2026 se informó sobre estos trabajos, los cuales, según la titular de la dependencia, Rosa Olvera Salinas, consistieron principalmente en pintar las fachadas. Por ello, cuestionó el elevado costo y exigió conocer qué servicios se contrataron, qué materiales se utilizaron, quién supervisó las obras y cuánto se pagó por cada concepto.

El diputado también expuso nuevas dudas sobre una intervención en un edificio religioso del barrio de Guadalupe, donde fotografías difundidas en redes sociales generaron sospechas entre ciudadanos por el posible uso de pegazulejo. Aclaró que las imágenes no permiten confirmar que ese material haya sido utilizado ni demostrar alguna irregularidad, pero sostuvo que las autoridades deben verificar que las intervenciones sean compatibles con la conservación del patrimonio.

Contreras Uc presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche información detallada sobre los recursos ejercidos, materiales, contratos y supervisión de los trabajos. También pidió la intervención del Centro INAH Campeche para revisar las autorizaciones y procedimientos, así como de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno para verificar el uso del dinero público.