LAYDA Y MORENA NO GANARÁN LA ALCALDÍA NI RETENDRÁN EL GOBIERNO ESTATAL PORQUE HAN GOBERNADO MUY MAL: PAUL ARCE

-Hay que recomponer el rumbo en salud, seguridad, educación y economía

Luego de que la gobernadora Layda Sansores aseguró que Movimiento Ciudadano (MC) ha ganado la Alcaldía de Campeche porque Morena lo ha permitido, el dirigente “naranja” Paul Arce Ontiveros destacó que tanto el Gobierno como el partido Morena hicieron de todo para tratar de arrebatarles el Municipio pero no lo lograron, y que en las próximas elecciones perderán la gubernatura porque han gobernado muy mal y se necesita que llegue alguien a recomponer el rumbo.

Los campechanos necesitan salud, seguridad, educación y mejor economía, subrayó, y recomendó a la mandataria morenista y al partido guinda no aferrarse a algo que no pueden: gobernar y dar resultados positivos, por lo cual además de perder de nuevo el Municipio capitalino, no podrán retener el Gobierno Estatal.