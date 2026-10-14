SALUD DESCARTA COVID-19 EN 20 ALUMNOS DE PRIMARIA, PERO NO ACLARA SI LES REALIZARON PRUEBAS PARA DETECTAR EL VIRUS

Ciudad del Carmen.- La Secretaría de Salud de Campeche descartó presuntos casos de COVID-19 entre 20 alumnos de la Escuela Primaria “Maestros Carmelitas”, en Ciudad del Carmen, aunque en su comunicado no precisó si les realizaron pruebas para detectar el virus ni cómo descartó los contagios.

Los estudiantes, de entre 6 y 12 años de edad, presentaron síntomas compatibles con infecciones respiratorias agudas leves, según informó la dependencia.

El pasado 7 de octubre, personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 acudió al plantel para realizar una investigación epidemiológica, luego de que padres de familia reportaran en redes sociales posibles contagios entre alumnos del turno matutino.

La Secretaría señaló que se identificaron posibles sitios de exposición, como viviendas y espacios públicos, por lo que no existen elementos suficientes para atribuir los casos a una sola fuente de contagio dentro de la escuela.

Agregó que los estudiantes permanecieron en sus hogares durante su recuperación, sin presentar complicaciones, y que hasta la actualización del comunicado no se habían identificado nuevos casos relacionados con el plantel.

Finalmente, recomendó reforzar las medidas preventivas ante la circulación de virus respiratorios y acudir a las unidades médicas en caso de presentar síntomas.