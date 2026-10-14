ATAQUE ARMADO EN TORTILLERÍA DE CIUDAD DEL CARMEN DEJA A UNA PERSONA HERIDA

Ciudad del Carmen.- Un ataque a balazos irrumpió la tranquilidad de la colonia Renovación 1, en Ciudad del Carmen, donde una persona resultó herida por impactos de arma de fuego dentro de una tortillería.

Los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles sobre la calle Puerto de Veracruz, hasta donde se movilizaron cuerpos de emergencia y elementos de seguridad tras el reporte de las detonaciones.

La víctima, identificada únicamente con el apodo de “Chucky”, recibió atención tras resultar lesionada y fue trasladada para recibir atención médica.

Elementos policiacos acordonaron la zona y se espera que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones para esclarecer el ataque y determinar el móvil.