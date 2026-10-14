EXHIBE LAYDA DESESPERACIÓN Y ACTO ANTICIPADO DE CAMPAÑA AL AFIRMAR QUE MORENA DEJA GANAR A MC, AFIRMAN
San Francisco de Campeche.- Lo afirmado por la gobernadora Layda Sansores durante su programa de ayer, en el sentido de que Morena ha dejado ganar a Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Campeche, “es un acto de desesperación, un acto anticipado de campaña”, expresó el diputado “naranja” Pedro Armentía López.
Antes, recalcó, hubo imposición del coordinador de la defensa estatal y ahora en la capital, lo cual es sinónimo de que “no levantan”. “Pero creo que aquí el llamado es a Jamile Moguel y a todos los que se esforzaron y caminaron para tratar de que ganara Morena, porque al final decir que casi, casi permiten que sus candidatas y candidatos pierdan, eso es lo delicado, ¿no?”.