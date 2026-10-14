miércoles, octubre 14, 2026
Lo último:
Locales

EXHIBE LAYDA DESESPERACIÓN Y ACTO ANTICIPADO DE CAMPAÑA AL AFIRMAR QUE MORENA DEJA GANAR A MC, AFIRMAN

San Francisco de Campeche.- Lo afirmado por la gobernadora Layda Sansores durante su programa de ayer, en el sentido de que Morena ha dejado ganar a Movimiento Ciudadano (MC) en el municipio de Campeche, “es un acto de desesperación, un acto anticipado de campaña”, expresó el diputado “naranja” Pedro Armentía López.

Antes, recalcó, hubo imposición del coordinador de la defensa estatal y ahora en la capital, lo cual es sinónimo de que “no levantan”. “Pero creo que aquí el llamado es a Jamile Moguel y a todos los que se esforzaron y caminaron para tratar de que ganara Morena, porque al final decir que casi, casi permiten que sus candidatas y candidatos pierdan, eso es lo delicado, ¿no?”.

También te puede gustar

Cerca de 200 mil casillas, podrías ser instaladas en próximo proceso electoral

RESCATAN EN CAMPECHE DOS CRÍAS DE TECOLOTE BAJEÑO AFECTADAS POR CALOR EXTREMO

AUTOMOVILISTA MANDA AL HOSPITAL A MOTOCICLISTA TRAS “CORTARLE” EL PASO Y ARRASTRARLO 2 METROS

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *