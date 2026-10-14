miércoles, octubre 14, 2026
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TRABAJADORES DEL IMSS BIENESTAR BLOQUEAN RUIZ CORTINES Y PASEO TABASCO; EXIGEN PAGOS Y DESTITUCIÓN DE PABLO CASO TORRES

Trabajadores del IMSS Bienestar, integrantes del Sindicato Mexicano de Salud, mantienen bloqueadas las principales arterias de las avenidas Ruiz Cortines y Paseo Tabasco, lo que ha generado un fuerte caos vial en Villahermosa, capital tabasqueña.

Los manifestantes exigen el cumplimiento de diversos pagos pendientes, el cese del acoso laboral y la destitución de Pablo Caso Torres.

Hasta el momento, los trabajadores mantienen su protesta y los cierres viales en ambas avenidas, afectando la circulación en esta importante zona de la ciudad.

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