TRABAJADORES DEL IMSS DECIDEN EL FUTURO DE SU SALARIO EN CONSULTA SINDICAL

San Francisco de Campeche.- Hoy 14 de octubre, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) participan en la Consulta Salarial 2026, convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), para expresar su decisión sobre la propuesta salarial.

La dirigencia sindical nacional llamó a los empleados a informarse sobre los términos planteados, resolver sus dudas por los canales correspondientes y ejercer el voto personal, libre, directo y secreto