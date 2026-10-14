CHACHA DESECHABLE

Luego de que fue descartada la Chacha Walas, el siguiente en ser eliminado es el compadrito de la gobernanta, a quien traiciona cada vez que puede y se expresa con desprecio de ella….

–“Pues resulta que le descubrieron sus jugarretas a la Chacha Walas, y que ya lo descartaron como posible candidato a diputado por el primer distrito porque sencillamente no cumple con las expectativas de los votantes y nadie, absolutamente nadie votaría por él” aseguró el bolero don Memín, luego de darle un repaso a las noticias del día desde su teléfono celular.

–“Me dicen que el ungido coordinador estatal de la transformación tampoco lo quiere en su equipó, pues representa un factor de división entre el gremio y en lugar de atraer simpatizantes, los aleja con su carencia total de empatía y de buenas relaciones con la mayoría de los periodistas” complementó doña Chela.

–“Lo cierto es que la propia Chacha se puso la soga al cuello, recordó el poeta Casimiro. No hay que olvidar que públicamente confesó que él no es periodista sino ingeniero en sistemas y que lo suyo no es la comunicación, lo cual explica con claridad el porqué de la crisis en comunicación que ha padecido su jefa la Tía en los cinco años que lleva en el poder y que la ha llevado hasta el penúltimo lugar en aprobación de los gobernadores del país. O sea, doña gobernanta es de las peorcitas” subrayó.

–“Tengo entendido que ese personaje conocido también como el Kiwi, desvió recursos públicos para su precampaña, utilizó a personal de su dependencia para acudir a visitar las colonias y fraccionamientos de su distrito, e incurrió en acciones sancionables desde el punto de vista legal. De todo eso está enterado el Comité Nacional de su partido, y aunque se quiera inscribir para la contienda, será eliminado de antemano por corrupto además de incompetente” agregó el viejo Julián.

–“Lo que todos tenemos claro, apunto don Memín, es que si el candidato guinda a la gubernatura quiere elevar sus bonos, debe hacer a un lado a todos los que trabajaron con la actual mandataria, pues son los verdaderos culpables de que la señora no haya logrado levantar su imagen, sino al contrario, cada vez se hunde más”.

–“Tienes toda la razón compadrito, concedió doña Chela, por eso también deben darle una patada en el trasero a la Juana la Loca, la tabasqueña desbocada que presume su cercanía con la Tía gobernanta, pero a sus espaldas la traiciona pues despotrica contra ella y la describe como la peor. Así como ha traicionado en infinidad a su comadre, de la misma forma va traicionar a Pablito si le dan oportunidad de colarse en su equipo. Pero allá el candidato si cede a las presiones y se deja llevar por su afinidad en cuanto a gustos diferentes”.

–“Exacto, apuntó don Julián, si Pablo y su equipo quieren incorporar a los nefastos personajes que han hundido a este sexenio, que dañaron la imagen de su jefa, que desviaron recursos para su campaña, que han incurrido en todo tipo de abusos, excesos y corruptelas, que lo hagan, ya que de ese modo nos dan más razones a los ciudadanos para no volver a votar por los mismos que ya nos saquearon y que destrozaron la economía de nuestro querido estado” concluyó.